Марк Кьюбан рассказал, как «Даллас» остановил Леброна Джеймса в финале НБА 2011 года

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан вспомнил финал НБА 2011 года, в котором его команда обыграла «Майами Хит» (4-2), за который выступали такие звёзды, как Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош.
«Ставьте зону против Леброна. Всё, что вам нужно сделать, это заставить его колебаться. Он всегда хочет играть в правильный баскетбол. Но когда перед тобой зона, приходится обдумывать решения соперников и просчитывать, как поступить. Это замедляло его и давало нам преимущество», — сказал Кьюбан на канале The Pat Bev Podcast with Rone в YouTube.
Ранее Кьюбан рассказал, что звёздные игроки техасской команды Кайри Ирвинг и Лука Дончич не виноваты в провальном выступлении клуба в минувшем сезоне.
Леброн показал танцевальные навыки во время летнего перерыва:
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