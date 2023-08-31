Марк Кьюбан: я действительно обменивал игроков, потому что они слишком много курили
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан признался, что обменивал игроков команды из-за их пристрастия к марихуане.
«Это не ложь, я действительно обменивал игроков, потому что они слишком много курили. У каждой команды есть своя культура. Некоторые молодые парни покуривают, но не знают, что такое командная культура или культура НБА.
Бывает, идёшь по коридору в отеле и знаешь, что определённый человек уже на этом же этаже – никаких сомнений. Внезапно молодые игроки начинают это подхватывать. Видишь, как они выходят из комнаты и с красными глазами идут на тренировку. Не хочется, чтобы они шли по этой дороге», — сказал Кьюбан на канале The Pat Bev Podcast with Rone в YouTube.
Леброн показал танцевальные навыки во время летнего перерыва:
Кьюбан вспоминает 2011-й:
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