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ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 31 августа, турнирная таблица

ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 31 августа, турнирная таблица
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Сегодня, 31 августа, завершился седьмой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В общей сложности было сыграно восемь матчей. Участие в них приняли национальные команды, которые не сумели пробиться во второй раунд турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Результаты матчей группового этапа за 17-32-е места 31 августа:

Группа О. Кабо-Верде – Финляндия – 77:100.
Группа M. Ангола – Китай – 76:83.
Группа N. Новая Зеландия – Мексика – 100:108.
Группа P. Кот-д’Ивуар – Ливан – 84:94.
Группа О. Япония — Венесуэла – 86:77.
Группа M. Южный Судан — Филиппины – 87:68.
Группа N. Египет – Иордания – 85:69.
Группа P. Франция – Иран – 82:55.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
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