ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 31 августа, турнирная таблица

Сегодня, 31 августа, завершился седьмой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В общей сложности было сыграно восемь матчей. Участие в них приняли национальные команды, которые не сумели пробиться во второй раунд турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Результаты матчей группового этапа за 17-32-е места 31 августа:

Группа О. Кабо-Верде – Финляндия – 77:100.

Группа M. Ангола – Китай – 76:83.

Группа N. Новая Зеландия – Мексика – 100:108.

Группа P. Кот-д’Ивуар – Ливан – 84:94.

Группа О. Япония — Венесуэла – 86:77.

Группа M. Южный Судан — Филиппины – 87:68.

Группа N. Египет – Иордания – 85:69.

Группа P. Франция – Иран – 82:55.