Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 1 сентября
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Сегодня, 1 сентября, состоятся восемь матчей второго этапа чемпионата мира. Игровой день начнётся встречей сборных Сербии и Италии, а закончится матчем национальных команд Канады и Бразилии. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр 1 сентября.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей 1 сентября
Группа I. 11:00 мск. Сербия – Италия
Группа K. 11:30. Германия – Грузия
Группа J. 11:40. США – Черногория
Группа L. 12:45. Испания – Латвия
Группа I. 15:00. Доминиканская Республика – Пуэрто-Рико
Группа K. 15:10. Словения – Австралия
Группа J. 15:40. Литва – Греция
Группа L. 16:30. Канада – Бразилия
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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