Гомельский отреагировал на слова Райковича, что ЦСКА не фаворит следующего сезона ЕЛ ВТБ
Поделиться
Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал недавние слова главного тренера ЦСКА Эмила Райковича. Райкович говорил, что фаворитами следующего сезона Единой лиги ВТБ в первую очередь будут «Зенит» и УНИКС, а не ЦСКА.
«Видимо, Райковичу так проще мотивировать свою команду. А расклад сил в Единой лиге ВТБ будет ясен, как мне кажется, только в середине ноября», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона армейцы проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии). Чемпионом стал казанский УНИКС, в финальной серии обыгравший «Локомотив-Кубань».
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
01:17
-
00:46
-
00:03
- 31 августа 2023
-
23:34
-
22:33
-
21:38
-
20:44
-
20:03
-
19:17
-
18:29
-
17:31
-
16:35
-
16:10
-
16:06
-
15:19
-
15:03
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:48
-
12:41
-
11:57
-
11:27
-
11:05
-
10:16
-
10:11
-
10:02
-
09:52
-
09:44
-
08:26
-
08:00
-
07:24
Партнерский контент