Гомельский отреагировал на слова Райковича, что ЦСКА не фаворит следующего сезона ЕЛ ВТБ

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал недавние слова главного тренера ЦСКА Эмила Райковича. Райкович говорил, что фаворитами следующего сезона Единой лиги ВТБ в первую очередь будут «Зенит» и УНИКС, а не ЦСКА.

«Видимо, Райковичу так проще мотивировать свою команду. А расклад сил в Единой лиге ВТБ будет ясен, как мне кажется, только в середине ноября», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона армейцы проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии). Чемпионом стал казанский УНИКС, в финальной серии обыгравший «Локомотив-Кубань».