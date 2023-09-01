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Джавэйл Макги подпишет однолетний контракт с «Сакраменто»

Джавэйл Макги подпишет однолетний контракт с «Сакраменто»
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Центровой Джавэйл Макги планирует заключить однолетний контракт с «Сакраменто Кингз», сообщили источники ESPN. Во вторник, 29 августа, от сотрудничества с 35-летним баскетболистом отказались «Даллас Маверикс». Год назад Макги заключил с техасским клубом трёхлетнее соглашение.

В минувшем регулярном сезоне центровой принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 4,4 очка, 2,5 подбора и 0,6 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 64, штрафных — 58,5.

Макги становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020). Помимо упомянутых команд он также выступал за «Вашингтон», «Денвер», «Филадельфию», «Кливленд» и «Финикс». Всего Макги провёл в ассоциации 15 сезонов, в среднем набирал 7,8 очка и делал 5,2 подбора.

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