Байрон Скотт оценил перспективы «Кливленда» в сезоне-2023/2024 НБА

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», бывший тренер Байрон Скотт высказался о перспективах «Кливленд Кавальерс» в предстоящем сезоне. Скотт также высоко оценил влияние атакующего защитника Донована Митчелла на команду.

«Меня привлекает молодость в «Кливленде». У них есть группа молодых ребят, которые играют очень усердно. У них есть суперзвезда в лице Донована Митчелла. Это тот парень, которому хочется дать мяч и сказать: «А ну-ка выиграй для нас матч!»

Он настоящая суперзвезда. Думаю, «Кливленд» снова будет хорош в предстоящем сезоне», — приводит слова Скотта инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне «Кливленд» занял четвёртое место в Восточной конференции, одержав 51 победу при 31 поражении. В первому раунде плей-офф «Кавальерс» проиграли «Нью-Йорк Никс» со счётом 1-4.