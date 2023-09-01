Инсайдер The Athletic перечислил звёздных защитников, которыми интересуются «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер Йован Буха в своём последнем материале на портале The Athletic рассказал о защитниках, которыми интересовалось руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в это межсезонье.
«Лейкерс» пытались заполучить других звёздных защитников, включая Дэмьена Лилларда, Кайла Лоури и Кайри Ирвинга. В организации даже были заинтересованные лица, помимо Леброна Джеймса, чтобы сам Ирвинг пришёл в команду. Трей Янг уже давно находится в поле зрения «озёрников» — в зависимости от того, как у него будет развиваться ситуация в «Атланте», — сказано в статье.
Напомним, «Лейкерс» в минувшем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заняли седьмое место в Западной конференции с 43 победами при 39 поражениях. В плей-офф клуб из Лос-Анджелес прекратил выступление после финала конференции, где «озёрники» уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
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