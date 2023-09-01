Чемпион НБА: Вембаньяма пришёл в лигу как самый разрекламированный игрок в истории

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Томпсон высказался о французском новичке «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, выбранном на минувшем драфте под общим первым номером.

«Например, когда я приходил в лигу, никого это не волновало. Виктор Вембаньяма пришёл в лигу как самый разрекламированный перспективный игрок в истории НБА. Намного больше шумихи, чем это было вокруг Леброна Джеймса.

И это всё благодаря социальным сетям и известности, которую он получил за последние несколько лет даже несмотря на то, что он играл во Франции. О нём знают все в Америке и каждый баскетболист в мире. Сказать, что он величайший перспективный игрок на свете, просто смешно. Они ставят его выше Леброна и даже Карима Абдул-Джаббара», — приводит слова Томпсона Sportskeeda.