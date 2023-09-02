Аренас: у Данкана было больше шансов выиграть, так как он уходил в команду номер один

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас объяснил, почему карьера Тима Данкана сложилась успешнее, чем у Кевина Гарнетта.

«У Тима Данкана было больше шансов выиграть, так как он уходил [после драфта] в команду номер один — это многие не принимают во внимание. Тим Данкан приходит в команду, где уже есть семифутовый специалист в лице Дэвида Робинсона.

Естественно, это повысит шансы Данкана, ему лишь предстоит работать с этой системой. Он был хорош, потому что вокруг него была хорошая команда», — заявил Аренас во время своего подкаста.

Тим Данкан — член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион НБА и двукратный обладатель награды MVP. Данкан был выбран на драфте НБА 1997 года под общим первым номером.

Кевин Гарнетт — член Зала славы баскетбола, чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» и обладатель одной награды MVP. В 1995 году был выбран на драфте «Миннесотой Тимбервулвз» под общим пятым номером.