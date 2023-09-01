MVP Евролиги Везенков высказался о переходе в «Сакраменто Кингз»

Новичок «Сакраменто Кингз» болгарский форвард Александар Везенков поделился эмоциями от перехода в калифорнийскую команду.
«Как же я счастлив и взволнован! Это было важное решение в моей карьере, и я действительно рад перейти в «Сакраменто». Я очень благодарен команде, потому что в течение всего прошлого года они приезжали за границу. Они демонстрировали мне, как сильно хотят, чтобы я был здесь. Я очень рад», — приводит слова Везенкова The Sacramento Bee.
Везенкову 27 лет. С 2015 по 2018 год форвард выступал за «Барселону», после чего перешёл в «Олимпиакос», в составе которого стал MVP Евролиги в 2023 году, а также обладателем приза Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку турнира.
Драка болельщиков «Сакраменто» и «Голден стэйт»:
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