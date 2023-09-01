Наставник «Клипперс» Тайрон Лю высказался о травмированных Леонарде и Джордже

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о травмированных игроках команды, Кавае Леонарде и Поле Джордже.
«Мы ожидаем, что Кавай будет готов к тренировочному сбору. К тому времени, когда начнутся тренировочные сборы, он будет готов на 100 процентов. Когда эти два парня в строю, мы — потрясающая команда», — приводит слова Лю Clutch Points.
Леонард перешёл в «Клипперс» летом 2019 года. После пары сезонов в Лос-Анджелесе Леонард получил разрыв крестообразных связок, из-за чего пропустил целый сезон-2021/2022. В минувшем сезоне игрок набрал хорошую форму перед плей-офф, но получил травму, из-за которой выбыл до конца серии. Джордж присоединился к калифорнийской команде также в 2019 году.
Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:
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