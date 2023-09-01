«Он разрушает НБА». Скип Бэйлесс — о Джеймсе Хардене
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Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс выступил с критикой в адрес звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.
«Я обожаю НБА, поэтому покончил с Джеймсом Харденом. В моём представлении он разрушает НБА. Трудно любить того, кем он стал», — сказал Бэйлесс в эфире UNDISPUTED.
Ранее стало известно, что Джеймс запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенное недовольство Джеймс испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:
Мнение Рэйчел Николс:
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