«Он разрушает НБА». Скип Бэйлесс — о Джеймсе Хардене

Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс выступил с критикой в адрес звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.

«Я обожаю НБА, поэтому покончил с Джеймсом Харденом. В моём представлении он разрушает НБА. Трудно любить того, кем он стал», — сказал Бэйлесс в эфире UNDISPUTED.

Ранее стало известно, что Джеймс запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенное недовольство Джеймс испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: