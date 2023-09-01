Названа причина, почему ЦСКА не подписал перешедшего в «Зенит» Бояна Дублевича

Московский ЦСКА отказался подписывать контракт с черногорским центровым Бояном Дублевичем из-за его высокой заработной платы. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Сообщается, что агент игрока Мишко Ражнатович предлагал его услуги армейцам, но в ЦСКА ответили, что у клуба нет средств на столь высокую зарплату 31-летнему центровому. В июле Дублевич стал игроком «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Напомним, в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона армейцы проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии). Чемпионом стал казанский УНИКС, в финальной серии обыгравший «Локомотив-Кубань».