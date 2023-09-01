Сборная США проигрывает Черногории в матче второго этапа ЧМ после первой половины

Сегодня, 1 сентября, стартовал второй этап чемпионата мира. В настоящий момент проходит встреча сборных США и Черногории, которые выступают в группе J. После первой половины матча счёт 38:37 в пользу черногорцев.

Напомним, сборная США выиграла все три матча группового этапа и стала сильнейшей в квартете C. Ранее ФИБА опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд, которые продолжают бороться за победу на чемпионате мира — 2023, поместив американцев на первое место.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).