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Сборная США проигрывает Черногории в матче второго этапа ЧМ после первой половины

Сборная США проигрывает Черногории в матче второго этапа ЧМ после первой половины
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Сегодня, 1 сентября, стартовал второй этап чемпионата мира. В настоящий момент проходит встреча сборных США и Черногории, которые выступают в группе J. После первой половины матча счёт 38:37 в пользу черногорцев.

Напомним, сборная США выиграла все три матча группового этапа и стала сильнейшей в квартете C. Ранее ФИБА опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд, которые продолжают бороться за победу на чемпионате мира — 2023, поместив американцев на первое место.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Следить за матчем:
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