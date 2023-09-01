Сборная Италии победила Сербию в матче второго этапа чемпионата мира

Сегодня, 1 сентября, стартовал второй этап чемпионата мира. Игровой день начинали сборные Италии и Сербии, выступающие в группе I. Их матч завершился победой итальянцев со счётом 78:76 (23:19, 17:23, 19:20, 19:14).
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал форвард Симоне Фонтеккио. В его активе 30 очков, семь подборов и три результативные передачи. В составе сербов чаще всего кольцо итальянской команды поражал защитник Богдан Богданович. На его счету 18 очков, три подбора и четыре ассиста.
Другие команды из группы I, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико, проведут свой матч также сегодня. Их встреча начнётся в 15:00 мск.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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