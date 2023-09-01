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Сборная США вырвала победу в матче второго этапа чемпионата мира с Черногорией

Сборная США вырвала победу в матче второго этапа чемпионата мира с Черногорией
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Сегодня, 1 сентября, стартовал второй этап чемпионата мира. В третьем матче игрового дня встречались национальные команды США и Черногории, выступающие в группе J. Игра проходила в упорной борьбе. После первой половины американцы проигрывали. Итоговый результат остался всё же в пользу сборной США — 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18).

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 17 очков. В составе сборной Черногории больше всего очков заработал центровой Никола Вучевич (18).

Другие сборные, представляющие группу J, Литва и Греция, матч начнут сегодня в 15:40 мск.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа J. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 11:40 МСК
США
Окончен
85 : 73
Черногория
США: Ривз - 6, Халибёртон - 5, Банкеро - 4, Брансон - 4, Харт - 4, Кесслер - 4, Бриджес - 3, Портис - 3, Ингрэм - 2, Джексон - 2, Джонсон, Эдвардс
Черногория: Вучевич - 9, Симонович - 7, Перри - 5, Дублевич - 4, Иванович - 4, Михайлович - 3, Радончич - 2, Радович - 2, Попович - 2, Илич, Славкович, Дробняк
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