Сборная США вырвала победу в матче второго этапа чемпионата мира с Черногорией

Сегодня, 1 сентября, стартовал второй этап чемпионата мира. В третьем матче игрового дня встречались национальные команды США и Черногории, выступающие в группе J. Игра проходила в упорной борьбе. После первой половины американцы проигрывали. Итоговый результат остался всё же в пользу сборной США — 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18).
Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 17 очков. В составе сборной Черногории больше всего очков заработал центровой Никола Вучевич (18).
Другие сборные, представляющие группу J, Литва и Греция, матч начнут сегодня в 15:40 мск.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
- 1 сентября 2023
-
14:47
-
14:22
-
13:46
-
13:30
-
13:24
-
13:02
-
12:32
-
12:24
-
12:12
-
11:18
-
10:36
-
09:54
-
09:17
-
08:00
-
07:59
-
06:53
-
05:55
-
04:28
-
03:49
-
03:36
-
02:37
-
01:17
-
00:46
-
00:03
- 31 августа 2023
-
23:34
-
22:33
-
21:38
-
20:44
-
20:03
-
19:17
-
18:29
-
17:31
-
16:35
-
16:10
-
16:06