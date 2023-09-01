Сборная США вырвала победу в матче второго этапа чемпионата мира с Черногорией

Сегодня, 1 сентября, стартовал второй этап чемпионата мира. В третьем матче игрового дня встречались национальные команды США и Черногории, выступающие в группе J. Игра проходила в упорной борьбе. После первой половины американцы проигрывали. Итоговый результат остался всё же в пользу сборной США — 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18).

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 17 очков. В составе сборной Черногории больше всего очков заработал центровой Никола Вучевич (18).

Другие сборные, представляющие группу J, Литва и Греция, матч начнут сегодня в 15:40 мск.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).