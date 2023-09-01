Клэй Томпсон забросил с центра площадки
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон реализовал бросок с центра площадки. Сперва Томпсон смазал два трёхочковых броска, после чего забросил с центра поля.
Клэй Томпсон забросил с центра площадки:
Томпсон — четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Пять раз принимал участие в матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. В нынешнем сезоне НБА Клэй принял участие в 82 матчах, в которых в среднем набирал 21,3 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 2,4 передачи.
Ранее Томпсон показал фотографии со встречи с легендарным филиппинским боксёром, бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
Встреча Томпсона и Пакьяо:
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