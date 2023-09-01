Сборная Испании проиграла Латвии на старте второго этапа ЧМ-2023

Сборная Испании потерпела поражение в матче с национальной командой Латвии. Встреча проходила в рамках второго этапа чемпионата мира и завершилась со счётом 74:69 (17:16, 12:16, 18:26, 27:11). Команды выступают в группе L.

Лучшую результативность в составе сборной Латвии продемонстрировал форвард Давис Бертанс. На его счету 16 очков. В составе игроков национальной команды Испании чаще всего кольцо соперников поражал центровой Вилли Эрнангомес. В его активе 14 очков.

Другие национальные команды, выступающие в группе L, Канада и Бразилия, проведут свой матч сегодня позже. Их встреча стартует в 16:30 мск.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.