Сборная Испании проиграла Латвии на старте второго этапа ЧМ-2023
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Сборная Испании потерпела поражение в матче с национальной командой Латвии. Встреча проходила в рамках второго этапа чемпионата мира и завершилась со счётом 74:69 (17:16, 12:16, 18:26, 27:11). Команды выступают в группе L.
Лучшую результативность в составе сборной Латвии продемонстрировал форвард Давис Бертанс. На его счету 16 очков. В составе игроков национальной команды Испании чаще всего кольцо соперников поражал центровой Вилли Эрнангомес. В его активе 14 очков.
Другие национальные команды, выступающие в группе L, Канада и Бразилия, проведут свой матч сегодня позже. Их встреча стартует в 16:30 мск.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
ЧМ-2023 (м) . Группа L. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 12:45 МСК
Испания
Окончен
69 : 74
Латвия
Испания: Эрнангомес - 10, Эрнангомес - 7, Льюль - 5, Гаруба - 4, Брисуэла - 3, Альдама - 2, Абринес - 1, Диас, Фернандес, Клавер, Нуньес, Парра
Латвия: Шмитс - 8, Жагар - 7, Гражулис - 5, Дав. Бертанс - 3, Куруц - 2, Страутиньш - 2, Шкеле - 2, Дайр. Бертанс, Чаварс, Пасечникс, Куруц, Зорикс
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