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Эй Смит объяснил, что должен сделать «Портленд» после запроса Лилларда обменять себя

Эй Смит объяснил, что должен сделать «Портленд» после запроса Лилларда обменять себя
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Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о ситуации, которая сложилась между разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом и командой, в которой он выступает, «Портленд Трэйл Блэйзерс». Лиллард запросил обмен, желая перейти исключительно в «Майами Хит».

«Портленд» сейчас пытается действовать жёстко. Понятно, что Дэмьен в какой-то степени поставил их в затруднительное положение, сообщив миру, что «Майами» – единственная команда, в которую он хочет перейти. Как мне кажется, он уделил «Портленду» достаточно времени и заслуживает того, чтобы идти туда, куда хочет», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

В прошлом сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

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