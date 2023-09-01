Эй Смит объяснил, что должен сделать «Портленд» после запроса Лилларда обменять себя

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о ситуации, которая сложилась между разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом и командой, в которой он выступает, «Портленд Трэйл Блэйзерс». Лиллард запросил обмен, желая перейти исключительно в «Майами Хит».
«Портленд» сейчас пытается действовать жёстко. Понятно, что Дэмьен в какой-то степени поставил их в затруднительное положение, сообщив миру, что «Майами» – единственная команда, в которую он хочет перейти. Как мне кажется, он уделил «Портленду» достаточно времени и заслуживает того, чтобы идти туда, куда хочет», — сказал Эй Смит в эфире First Take.
В прошлом сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
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