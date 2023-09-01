Клэй Томпсон — о выступлении за сборную Багам: серьёзно обдумаю этот вопрос

Звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что всерьёз рассмотрит возможность выступления за сборную Багамских островов в квалификации к Олимпиаде 2024 года. Родом с Багам отец Клэя.

«Когда время придёт, я серьёзно обдумаю этот вопрос. Ведь Багамы многое значили для семьи Томпсонов, особенно для моего отца. У папы так и не получилось сыграть за национальную команду, потому что в 70-х и 80-х просто не было такой возможности. В настоящий момент я сосредоточен на предстоящем сезоне в НБА. Но следующим летом я подумаю об этом», — приводит слова Томпсона TalkBasket.net.

Отметим, что Томпсон представлял сборную США, в составе которой выиграл золото на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх 2016 года.

Клэй Томпсон готовится к новому сезону НБА: