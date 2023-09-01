Сборная Пуэрто-Рико неожиданно обыграла Доминиканскую Республику в матче второго этапа

Завершился матч второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико. Победу неожиданно отпраздновали баскетболисты Пуэрто-Рико со счётом 102:97.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Доминиканской сборной Карл-Энтони Таунс, набравший 39 очков и десять подборов. В составе победителей выделился разыгрывающий Тремонт Уейтерс, на счету которого 37 очков, семь подборов и 11 передач.

Другие команды, выступающие в группе I, Cербия и Италия, свой матч уже провели. Победу со счётом 78:76 одержали итальянцы.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.