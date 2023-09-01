Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Пуэрто-Рико неожиданно обыграла Доминиканскую Республику в матче второго этапа

Сборная Пуэрто-Рико неожиданно обыграла Доминиканскую Республику в матче второго этапа
Комментарии

Завершился матч второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико. Победу неожиданно отпраздновали баскетболисты Пуэрто-Рико со счётом 102:97.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Доминиканской сборной Карл-Энтони Таунс, набравший 39 очков и десять подборов. В составе победителей выделился разыгрывающий Тремонт Уейтерс, на счету которого 37 очков, семь подборов и 11 передач.

Другие команды, выступающие в группе I, Cербия и Италия, свой матч уже провели. Победу со счётом 78:76 одержали итальянцы.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа I. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 15:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
97 : 102
Пуэрто-Рико
Доминиканская Республика: Киньонес - 10, Таунс - 10, Фелис - 8, Монтеро - 6, Пенья - 3, Солано - 3, Дельгадо - 2, Фигероа - 2, Лиз - 1, Мендоса, Варгас, Суэро
Пуэрто-Рико: Уейтерс - 14, Ортиз - 10, Кондитт - 6, Ромеро - 6, Пинейро - 4, Томпсон - 2, Форд - 2, Холланд - 1, Ховард, Рейес, Торо Барэа, Томпсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android