Стивен Эй Смит назвал игрока, с которым «Филадельфия» смогла бы бороться за титул

Именитый ведущий шоу First Take на канале ESPN Стивен Эй Смит рассказал об игроке, который помог бы «Филадельфии Сиксерс» прервать серию из непопаданий в финал Восточной конференции.

«Если бы Джимми никогда не покинул «Филадельфию» и был бы партнёром Эмбиида по команде, «Сиксерс» не переживали бы эту засуху, когда они не могут выйти в финал конференции. Если бы они сохранили Джимми, а не отдали его в «Майами», они бы уже как минимум дошли до финала», — заявил Смит на шоу First Take.

Батлер провёл за «Сиксерс» один неполный сезон в 2019 году. Джимми помог команде дойти до полуфинала конференции, где те в драматичной манере уступили будущим чемпионам «Торонто Рэпторс» в седьмой игре из-за броска с сиреной форварда Кавая Леонарда.

Летом 2019 года «Филадельфия» решила не продлевать контракт игрока, отдав предпочтение форварду Тобиасу Харрису.