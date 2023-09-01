Брэдли Бил впервые потренировался в форме «Финикс Санз»

Звёздный защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил впервые показался в надетой форме его новой команды.

Брэдли Бил показался в форме «Финикс Санз»

В нынешнее межсезонье Брэдли был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Финикс Санз». По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, который впоследствии был отчислен, атакующего защитника Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Бил провёл в «Уизардс» все 11 лет своей карьеры. Столичный клуб задрафтовал игрока в 2012 году под третьим номером. За 11 сезонов защитник сумел трижды стать участником Матчей всех звёзд.

В минувшем сезоне защитник в среднем набирал 23,2 очка и 5,4 ассиста.