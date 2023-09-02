Николо Мелли: сегодня мы сделали то, что обычно делаем

Форвард итальянской сборной Италии Николо Мелли прокомментировал матч со сборной Сербией. Встреча закончилась победой Италии со счётом 78:76. Также баскетболист высказался о том, как игроки отреагировали на поражение в игре с Доминиканой.
«Мы всегда можем так играть. Единственный раз, пожалуй, когда мы сыграли не в свою игру, был матч с Доминиканской Республикой. Здесь же мы не делали ничего особенного по сравнению с другими матчами. Понятно, что сегодня нам противостоял престижный соперник, но мы всегда прикладывали одинаковые усилия, всегда играли как одна команда в хорошие и плохие времена. Иногда мы были менее яркими, иногда — более. Но сегодня мы просто сделали то, что обычно делаем.
Ещё вчера наша уверенность была заоблачной. Нам хорошо вместе, даже после поражения от Доминиканской Республики. Вся ценность этой группы в том, что нам всегда хорошо вместе. Очевидно, что после того поражения мы все были расстроены, потому что выпустили судьбу из своих рук. У нас есть главный тренер, который способен вселить в нас эту уверенность. Победа помогает, но мы были в порядке даже после этого поражения», — приводит слова Мелли Eurohoops.
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