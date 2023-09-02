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Игрок сборной Черногории отреагировал на поражение в матче со сборной США

Игрок сборной Черногории отреагировал на поражение в матче со сборной США
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Разыгрывающий сборной Черногории Кендрик Перри прокомментировал поражение в матче со сборной США (73:85).

«Если смотреть на результат, то это печально, но если смотреть на все 40 минут, то я горжусь тем, как мы боролись. Конечно, надо отдать должное США, их родословная говорит сама за себя, но мы хотели выйти на поле и побороться.

Если посмотреть на их состав, то можно так рассуждать, но в конечном итоге у нас были возможности, которыми мы не смогли воспользоваться, мы упустили их. Против такой команды, да и против любой другой, нельзя допускать подобных ошибок. Тем не менее, надо отдать им должное, они чертовски сильная команда.

У всех есть своё мнение по поводу натурализованных игроков, но я хочу представлять Черногорию наилучшим образом в любом случае», — приводит слова Перри Eurohoops.

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