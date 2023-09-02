Сегодня, 2 сентября, состоятся восемь матчей второго этапа чемпионата мира. Игровой день начнётся встречей сборных Финляндии и Венесуэлы, а закончится матчем национальных команд Ирана и Ливана. Встречи будут проходить в рамках квалификационного этапа за 17–32 места. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр 2 сентября.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей 2 сентября

Группа О. 10:30 мск. Финляндия — Венесуэла

Группа M. 11:00. Ангола — Южный Судан

Группа N. 11:45. Новая Зеландия — Египет

Группа P. 12:45. Кот-д`Ивуар — Франция

Группа O. 14:10. Япония — Кабо-Верде

Группа M. 15:00. Филиппины — Китай

Группа N. 15:30. Иордания — Мексика

Группа P. 16:30. Иран — Ливан

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.