Сегодня, 2 сентября, состоятся восемь матчей второго этапа чемпионата мира. Игровой день начнётся встречей сборных Финляндии и Венесуэлы, а закончится матчем национальных команд Ирана и Ливана. Встречи будут проходить в рамках квалификационного этапа за 17–32 места. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр 2 сентября.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей 2 сентября
Группа О. 10:30 мск. Финляндия — Венесуэла
Группа M. 11:00. Ангола — Южный Судан
Группа N. 11:45. Новая Зеландия — Египет
Группа P. 12:45. Кот-д`Ивуар — Франция
Группа O. 14:10. Япония — Кабо-Верде
Группа M. 15:00. Филиппины — Китай
Группа N. 15:30. Иордания — Мексика
Группа P. 16:30. Иран — Ливан
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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