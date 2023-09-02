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Джимми Батлер побывал на матче Кори Гауфф на US Open

Джимми Батлер побывал на матче Кори Гауфф на US Open
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер поддержал американскую теннисистку Кори Гауфф в матче третьего круга US Open.

Батлер посетил матч между Гауфф и бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (3:6, 6:3, 6:0). В четвёртом круге Гауфф предстоит встреча с представительницей Дании Каролиной Возняцки.

Джимми Батлер на US Open

Джимми Батлер на US Open

Фото: Кадр из трансляции

Батлер в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе со звёздным сербским центровым Николой Йокичем.

У Джимми есть много друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.

Ранее 19-летняя Гауфф рассказала о том, как на неё повлиял Джимми Батлер.

Слова Гауфф о Батлере:
Кори Гауфф рассказала, какой баскетболист НБА повлиял на её карьеру
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