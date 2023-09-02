Остин Ривз заявил, что не обсуждает «Лейкерс» с партнёрами по сборной США

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос, не пытался ли он переманивать партнёров по сборной США в калифорнийскую команду.

«Не переманиваю ли я других игроков сборной США в «Лос-Анджелес Лейкерс»? Нет. Я бы никогда так не поступил. Иногда я говорю им, что в Лос-Анджелесе хорошая погода. На этом всё», — приводит слова Ривза аккаунт ESPN в «Твиттере».

Напомним, Остин Ривз этим летом представляет сборную США на чемпионате мира, который проходит на территории сразу трёх стран: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Сборная США уже обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

Ранее 25-летний Ривз высказался о новом четырёхлетнем контракте с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 56 млн.