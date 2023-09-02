Сборная Южного Судана квалифицировалась на Олимпиаду-2024 благодаря победе над Анголой

Сегодня, 2 сентября, состоялся матч квалификационного раунда чемпионата мира — 2023, в котором встречались команды Анголы и Южного Судана. Победа в матче досталась команде Южного Судана (101:78), для которой это дебютный чемпионат мира.

Сборная Южного Судана одержала одну победу на первом групповом этапе (над командой Китая), а также выиграла оба матча в рамках квалификационного раунда (со сборными Филиппин и Анголы). Благодаря этому результату Южный Судан стал лучшей африканской сборной по итогам чемпионата мира — 2023 и обеспечил себе путёвку на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Напомним, чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.