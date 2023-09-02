Сборная Южного Судана квалифицировалась на Олимпиаду-2024 благодаря победе над Анголой
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Сегодня, 2 сентября, состоялся матч квалификационного раунда чемпионата мира — 2023, в котором встречались команды Анголы и Южного Судана. Победа в матче досталась команде Южного Судана (101:78), для которой это дебютный чемпионат мира.
Сборная Южного Судана одержала одну победу на первом групповом этапе (над командой Китая), а также выиграла оба матча в рамках квалификационного раунда (со сборными Филиппин и Анголы). Благодаря этому результату Южный Судан стал лучшей африканской сборной по итогам чемпионата мира — 2023 и обеспечил себе путёвку на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.
Напомним, чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
ЧМ-2023 (м) . Группа M. 1-й тур
02 сентября 2023, суббота. 11:00 МСК
Ангола
Окончен
78 : 101
Южный Судан
Ангола: Дундау - 16, Де Соуза - 6, Бангу - 4, Кокила - 4, Жерсон - 3, Монтейру - 3, Гонсалвеш - 2, Франсишку - 1, Маконда, Паулу, Фернандеш, Фернанду
Южный Судан: Джонс - 15, Габриэль - 9, Денг - 8, Омот - 7, Шайок - 6, Куани - 3, Джок - 3, Деч - 2, Мадут, Малуадж, Акуот, Бар
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