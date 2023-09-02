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Мэнникс: если «Оклахома» сильно начнёт сезон, что помешает им подписать Лилларда?

Мэнникс: если «Оклахома» сильно начнёт сезон, что помешает им подписать Лилларда?
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Эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс заявил, что его бы не удивил переход звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Оклахома-Сити Тандер».

«Допустим, «Оклахома-Сити» сенсационно начала сезон. К январю они выиграли 60% матчей и занимают третье или четвёртое место в таблице Западной конференции. Что помешает Сэму Прести (генеральный менеджер «Оклахомы». — Прим. «Чемпионата») сказать: «Давайте подпишем Дэмьена Лилларда?» — сказал Мэнникс в новом выпуске подкаста The Crossover.

В минувшем сезоне 33-летний Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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