Мэнникс: если «Оклахома» сильно начнёт сезон, что помешает им подписать Лилларда?
Поделиться
Эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс заявил, что его бы не удивил переход звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Оклахома-Сити Тандер».
«Допустим, «Оклахома-Сити» сенсационно начала сезон. К январю они выиграли 60% матчей и занимают третье или четвёртое место в таблице Западной конференции. Что помешает Сэму Прести (генеральный менеджер «Оклахомы». — Прим. «Чемпионата») сказать: «Давайте подпишем Дэмьена Лилларда?» — сказал Мэнникс в новом выпуске подкаста The Crossover.
В минувшем сезоне 33-летний Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
15:11
-
14:31
-
13:58
-
12:26
-
11:52
-
10:48
-
10:10
-
09:28
-
08:00
-
07:37
-
07:20
-
06:54
-
06:14
-
05:57
-
05:40
-
05:16
-
04:26
-
03:21
-
02:36
-
01:21
-
00:42
-
00:11
- 1 сентября 2023
-
23:03
-
22:48
-
22:23
-
22:06
-
21:23
-
21:00
-
20:01
-
19:07
-
18:23
-
17:54
-
17:30
-
17:09
-
16:59
Партнерский контент