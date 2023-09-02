Диллон Брукс назвал братьев Эрнангомесов самыми опасными игроками в составе Испании

Форвард сборной Канады Диллон Брукс ответил на вопрос, каких игроков в составе сборной Испании следует опекать особо по причине максимальной опасности.
«Хуанчо Эрнангомес. Действительно хороший игрок. И его брат Вилли. Ещё один отличный игрок. Оба этих парня требуют нашего особого внимания при игре в обороне. Они могут сделать разницу на площадке. Мы не должны уступать им в физической мощи, нам следует оставить все силы на паркете.
Они сплочённая команда, в которой хорошо распределены роли. Они уже долго играют вместе. И это довольно высокая команда. Мы должны победить их на подборах», — приводит слова Брукса Eurohoops.
Cборные Испании и Канады сыграют завтра, 3 сентября, в матче второго группового этапа чемпионата мира — 2023. Победитель матча выйдет в четвертьфинал турнира, а проигравшая команда завершит борьбу.
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