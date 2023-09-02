Сборная Японии квалифицировалась на ОИ-2024 благодаря победе над Кабо-Верде

Сегодня, 2 сентября, состоялся матч квалификационного раунда мужского чемпионата мира по баскетболу — 2023 между командами Японии и Кабо-Верде. Встреча завершилась со счётом 80:71 (17:19, 33:18, 23:18, 7:16) в пользу сборной Японии.

Ранее в рамках квалификационного раунда команда Страны восходящего солнца одержала победу над сборной Венесуэлы (86:77), а также обыграла в предварительном турнире Финляндию (98:88), в результате чего обеспечила себе путёвку на предстоящие Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже (Франция).

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.