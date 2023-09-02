Деннис Родман возобновляет свою карьеру в реслинге

Пятикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» и член Зала славы баскетбола Деннис Родман вернётся на борцовские маты для участия в соревнованиях по реслингу.

Было объявлено, что баскетбольная легенда примет участие в турнире AEW Colisson, который пройдёт 2 сентября 2023 года в Чикаго, США. Родман вернётся в стены арены, на которой «Буллз» провели три из пяти чемпионских сезонов в карьере Родмана.

62-летний американец впервые появился на бойцовском шоу в марте 1997 года. После своего дебюта Родман присоединился к организации New World Order, где участвовал со своим другом Халком Хоганом. Год спустя Родман и Хоган провели двойной бой с другой легендой НБА Карлом Мэлоуном и Даймондом Далласом Пейджем.