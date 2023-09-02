Генеральный менеджер «Руны» подвёл итоги комплектования команды на предстоящий сезон

Сергей Юхневич, генеральный менеджер «Руны», которой предстоит провести дебютный сезон в Единой лиге ВТБ, рассказал об усилениях, совершённых командой во время летнего перерыва.

«Мы видим в Кэмероне Янге игрока, который сможет приносить нам большое количество очков. Да, у него не такой большой опыт выступления в Европе, но мы знаем, что он хочет прогрессировать. Игрок именно с таким менталитетом нужен нашему клубу. У Алексы Раданова есть опыт выступления в Евролиге и за сборную Сербии. Он готов броситься за любым безнадежным мячом, сражаться за своих товарищей по команде. Человек с таким характером сделает нас сильнее.

Когда мы только начинали комплектование состава, мы говорили, что у нас нет целей по количеству легионеров в команде. По регламенту их должно быть не более шести, но мы могли подписать одного, двух или трех иностранцев. Прежде всего, нам было важно, чтобы наши новички подходили тренерскому штабу по игровой концепции. Так получилось, что этим летом мы сделали акцент на иностранном рынке и полностью реализовали квоту на легионеров. Верим, что это было правильное решение.

Что касается молодых игроков из нашей вертикали, мы изначально делали акцент на их развитии. Мы говорили, что это очень важный фактор, в том числе для тренерского штаба, который будет работать в нашем клубе. Эртурул Эрдоган сразу дал понять, что ему важен прогресс молодых российских игроков. Нам нравится то, как тренер вовлекает нашу молодежь в состав основной команды по ходу сборов. Мы надеемся, что молодые игроки дорастут до уровня основы и примут участие в матчах Единой Лиги ВТБ.

Наша команда укомплектована, этим ростером мы готовимся к дебюту в Лиге ВТБ. Что будет по ходу сезона, никто не знает, но на данный момент мы закончили трансферную кампанию», — приводит слова Юхневича официальный сайт ПБК «Руна».

Сезон-2023/2024 станет 15-м в истории Единой Лиге ВТБ. В розыгрыше примет участие 14 команд из России, Казахстана и Беларуси.