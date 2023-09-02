ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 2 сентября, турнирная таблица

Сегодня, 2 сентября, завершился девятый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В общей сложности было сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. Результаты матчей группового этапа 2 сентября:

Группа O. Финляндия – Венесуэла — 90:75;

Группа M. Ангола – Южный Судан — 78:101;

Группа N. Новая Зеландия – Египет — 88:86;

Группа P. Кот-д'Ивуар – Франция — 77:87;

Группа O. Япония – Кабо-Верде — 80:71;

Группа M. Филиппины – Китай — 96:75;

Группа N. Иордания – Мексика — 80:93;

Группа P. Иран – Ливан — 73:81.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.