Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 2 сентября, турнирная таблица

ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 2 сентября, турнирная таблица
Комментарии

Сегодня, 2 сентября, завершился девятый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В общей сложности было сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. Результаты матчей группового этапа 2 сентября:

Группа O. Финляндия – Венесуэла — 90:75;
Группа M. Ангола – Южный Судан — 78:101;
Группа N. Новая Зеландия – Египет — 88:86;
Группа P. Кот-д'Ивуар – Франция — 77:87;
Группа O. Япония – Кабо-Верде — 80:71;
Группа M. Филиппины – Китай — 96:75;
Группа N. Иордания – Мексика — 80:93;
Группа P. Иран – Ливан — 73:81.

Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android