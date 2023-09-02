Клэй Томпсон пообещал болельщикам очередное чемпионство «Голден Стэйт Уорриорз»

Звёздный атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз», американец Клэй Томпсон в ходе визита в Китай дал местным болельщикам обещание вернуться в их страну с новым перстнем, предназначающимся игрокам, которые становятся чемпионами НБА.
«Благодарю всех собравшихся здесь. Обращаюсь ко всем своим китайским фанатам: я вас очень люблю, ребята. Вы даже не представляете, как много вдохновения я получаю от вас, ребята, и от любви, которую чувствую в каждом городе, который посещаю на своём пути. Это означает очень многое для меня.
С нетерпением жду возвращения в Калифорнию, возвращения к работе, потому что вы, ребята, дали мне вдохновение быть лучшей версией себя. Так что спасибо вам большое. Я люблю вас. Очень хочу вернуться в Китай следующим летом с пятым перстнем. Вперёд «Уорриорз»!» — приводит слова Томпсона Ball Is Life.
Клэй Томпсон провёл всю свою карьеру в НБА в составе «Голден Стэйт». Вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.
- 2 сентября 2023
-
22:56
-
22:45
-
21:33
-
21:00
-
20:37
-
19:42
-
19:05
-
18:57
-
17:40
-
16:29
-
16:01
-
15:11
-
14:31
-
13:58
-
12:26
-
11:52
-
10:48
-
10:10
-
09:28
-
08:00
-
07:37
-
07:20
-
06:54
-
06:14
-
05:57
-
05:40
-
05:16
-
04:26
-
03:21
-
02:36
-
01:21
-
00:42
-
00:11
- 1 сентября 2023
-
23:03
-
22:48