Клэй Томпсон пообещал болельщикам очередное чемпионство «Голден Стэйт Уорриорз»

Звёздный атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз», американец Клэй Томпсон в ходе визита в Китай дал местным болельщикам обещание вернуться в их страну с новым перстнем, предназначающимся игрокам, которые становятся чемпионами НБА.

«Благодарю всех собравшихся здесь. Обращаюсь ко всем своим китайским фанатам: я вас очень люблю, ребята. Вы даже не представляете, как много вдохновения я получаю от вас, ребята, и от любви, которую чувствую в каждом городе, который посещаю на своём пути. Это означает очень многое для меня.

С нетерпением жду возвращения в Калифорнию, возвращения к работе, потому что вы, ребята, дали мне вдохновение быть лучшей версией себя. Так что спасибо вам большое. Я люблю вас. Очень хочу вернуться в Китай следующим летом с пятым перстнем. Вперёд «Уорриорз»!» — приводит слова Томпсона Ball Is Life.

Клэй Томпсон провёл всю свою карьеру в НБА в составе «Голден Стэйт». Вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.