Гомельский: если Испания не пройдёт в 1/4 финала ЧМ, это будет позорнейший результат века

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о предстоящем матче за выход в четвертьфинал мужского чемпионата мира между сборными Испании и Канады.

«Если Испания не пройдет в четвертьфинал чемпионата мира, то это будет расценено как самый позорный результат за весь 21-ый век. Последуют увольнения тренеров и разборки по тому, как формировался состав команды.

В Канаде, в случае поражения в этом матче, особой реакции не будет. Канада сформировала сильнейший состав в своей истории. Но баскетбол — не хоккей. Поражение не станет национальной трагедией. Шансы испанцев расцениваю в 60 процентов», — написал Гомельский в личном блоге.

Матч Испания – Канада состоится завтра, 3 сентября, начало – в 16:30 по московскому времени.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.