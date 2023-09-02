Гомельский: если Испания не пройдёт в 1/4 финала ЧМ, это будет позорнейший результат века

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о предстоящем матче за выход в четвертьфинал мужского чемпионата мира между сборными Испании и Канады.
«Если Испания не пройдет в четвертьфинал чемпионата мира, то это будет расценено как самый позорный результат за весь 21-ый век. Последуют увольнения тренеров и разборки по тому, как формировался состав команды.
В Канаде, в случае поражения в этом матче, особой реакции не будет. Канада сформировала сильнейший состав в своей истории. Но баскетбол — не хоккей. Поражение не станет национальной трагедией. Шансы испанцев расцениваю в 60 процентов», — написал Гомельский в личном блоге.
Матч Испания – Канада состоится завтра, 3 сентября, начало – в 16:30 по московскому времени.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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