Кевон Луни раскрыл секрет, как он стал одним из лучших подбирающих в НБА

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Кевон Луни рассказал о технике, которая помогла ему выйти на уровень лучших подбирающий в истории НБА. Напомним, в пятой игре финала плей-офф НБА в сезоне-2022, Луни совершил 20 подборов за встречу.

«Это требует много усилий. Нужно быть неустанным. Вы должны знать своих бросающих, товарищей по команде. Необходимо знать своё нападение, это имеет большое значение.

Обучение занимает много времени. Иногда это трудно практиковать, но вы должны выяснить, что делает вас хорошим подбирающим игроком и что делает вас особенным, а также какие физические качества вы можете развить. У меня не лучший прыжок, но я знаю, как использовать своё тело и руки. У меня в команде одни из лучших снайперов в мире, поэтому я знаю, куда они промахиваются», — приводит слова Луни NBC Sports.

Кевон Луни присоединился к «Голден Стэйт» в 2015 году. Вместе с командой он трижды становился чемпионом НБА: в 2017, 2018 и 2022 годах.