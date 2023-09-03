Сегодня, 3 сентября, состоятся восемь матчей второго этапа чемпионата мира. Игровой день начнётся встречей сборных Австралии и Грузии, а закончится матчем национальных команд Испании и Канады. Сегодня пройдут вторые матчи группового этапа среди 16 лучших сборных.
Предлагаем ознакомиться с расписанием игр 3 сентября.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей 3 сентября
Группа K. 10:30 мск. Австралия — Грузия.
Группа I. 11:00. Италия — Пуэрто-Рико.
Группа J. 11:40. Греция — Черногория.
Группа L. 12:45. Бразилия — Латвия.
Группа K. 14:10. Германия — Словения.
Группа I. 15:00. Доминиканская Республика — Сербия.
Группа J. 15:40. США — Латвия.
Группа L. 16:30. Испания — Канада.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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