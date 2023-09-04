Майлз Тёрнер поделился, над каким игровым элементом работает в межсезонье
Поделиться
Центровой, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер рассказал, над каким элементом он работает в течение нынешнего межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Работаю над некоторыми аспектами. Понятное дело, что я всё ещё работаю над своим броском. Я стремлюсь к тому, чтобы по итогам моя бросковая линейка составляла что-то вроде «50–40–90» (процент реализации бросков с игры, из-за дуги и штрафных соответственно. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Тёрнера Sports Illustrated.
В минувшем регулярном сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 18 очков, 7,5 подбора и 2,3 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 54,8, трёхочковых — 37,3.
Момент с Тёрнером:
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
02:15
-
01:39
-
00:32
-
00:19
-
00:13
- 3 сентября 2023
-
23:44
-
22:28
-
21:51
-
20:21
-
19:15
-
19:00
-
18:46
-
18:31
-
17:40
-
16:52
-
16:18
-
16:08
-
15:26
-
15:05
-
14:56
-
13:41
-
13:39
-
12:51
-
12:22
-
11:39
-
11:03
-
10:59
-
10:25
-
09:11
-
08:00
-
01:48
-
00:35
- 2 сентября 2023
-
23:36
-
22:56
-
22:45
Партнерский контент