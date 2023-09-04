Майлз Тёрнер поделился, над каким игровым элементом работает в межсезонье

Центровой, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер рассказал, над каким элементом он работает в течение нынешнего межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Работаю над некоторыми аспектами. Понятное дело, что я всё ещё работаю над своим броском. Я стремлюсь к тому, чтобы по итогам моя бросковая линейка составляла что-то вроде «50–40–90» (процент реализации бросков с игры, из-за дуги и штрафных соответственно. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Тёрнера Sports Illustrated.

В минувшем регулярном сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 18 очков, 7,5 подбора и 2,3 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 54,8, трёхочковых — 37,3.