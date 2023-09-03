Луиджи Датоме поделился эмоциями относительно 200-й игры в составе сборной Италии

Лёгкий форвард сборной Италии по баскетболу Луиджи Датоме, выступавший в НБА за «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс», рассказал о подготовке к своей юбилейной, 200-й игре в составе сборной с Пуэрто-Рико в рамках второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу.
«Моя 199-я игра была великолепной. В первой половине я совершил два глупых фола, переживал о том, что плохо проведу игру. Однако после перерыва мы по-настоящему вернулись. Это навсегда останется фантастическим воспоминанием. Сербия была сильнее нас, но в современном баскетболе шанс есть у каждого. Игра с Пуэрто-Рико подобна 1/8 финала. Лучше было подходить к этому так, чтобы не думать о том, что она станет для меня 200-й. Матч заслуживает того, чтобы не отвлекаться от него», — приводит слова Датоме Eurohoops.
Сборная Италии, победив сборную Сербии со счётом 78:76, сохранила шансы попасть в плей-офф чемпионата мира. Затем итальянцы добились успеха в юбилейной игре Датоме, победив Пуэрто-Рико со счётом 73:57 и тем самым обеспечив себе выход в плей-офф.
- 3 сентября 2023
-
13:41
-
13:39
-
12:51
-
12:22
-
11:39
-
11:03
-
10:59
-
10:25
-
09:11
-
08:00
-
01:48
-
00:35
- 2 сентября 2023
-
23:36
-
22:56
-
22:45
-
21:33
-
21:00
-
20:37
-
19:42
-
19:05
-
18:57
-
17:40
-
16:29
-
16:01
-
15:11
-
14:31
-
13:58
-
12:26
-
11:52
-
10:48
-
10:10
-
09:28
-
08:00
-
07:37
-
07:20