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Луиджи Датоме поделился эмоциями относительно 200-й игры в составе сборной Италии

Луиджи Датоме поделился эмоциями относительно 200-й игры в составе сборной Италии
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Лёгкий форвард сборной Италии по баскетболу Луиджи Датоме, выступавший в НБА за «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс», рассказал о подготовке к своей юбилейной, 200-й игре в составе сборной с Пуэрто-Рико в рамках второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

«Моя 199-я игра была великолепной. В первой половине я совершил два глупых фола, переживал о том, что плохо проведу игру. Однако после перерыва мы по-настоящему вернулись. Это навсегда останется фантастическим воспоминанием. Сербия была сильнее нас, но в современном баскетболе шанс есть у каждого. Игра с Пуэрто-Рико подобна 1/8 финала. Лучше было подходить к этому так, чтобы не думать о том, что она станет для меня 200-й. Матч заслуживает того, чтобы не отвлекаться от него», — приводит слова Датоме Eurohoops.

Сборная Италии, победив сборную Сербии со счётом 78:76, сохранила шансы попасть в плей-офф чемпионата мира. Затем итальянцы добились успеха в юбилейной игре Датоме, победив Пуэрто-Рико со счётом 73:57 и тем самым обеспечив себе выход в плей-офф.

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ЧМ-2023 (м) . Группа I. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Италия
Окончен
73 : 57
Пуэрто-Рико
Италия: Тонут - 15, Риччи - 15, Фонтеккио - 12, Датоме - 11, Списсу - 8, Мелли - 7, Северини - 3, Прочида - 2, Спаньоло, Полонара, Диуф, Пайола
Пуэрто-Рико: Уейтерс - 13, Ховард - 11, Пинейро - 9, Ромеро - 9, Ортиз - 8, Кондитт - 4, Томпсон - 3, Холланд, Форд, Рейес, Торо Барэа, Томпсон
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