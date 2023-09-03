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Стивен Эй Смит объяснил, почему Карри оказал наибольшее влияние на баскетбол, чем Джонсон

Стивен Эй Смит объяснил, почему Карри оказал наибольшее влияние на баскетбол, чем Джонсон
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о вкладе в баскетбол звёздного игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и сравнил его с легендой НБА Мэджиком Джонсоном, пять раз становившимся чемпионом НБА.

«Дело не в размерах, которыми обладал Мэджик, когда играл в баскетбол. Дело в том, что он олицетворял быстрый прорыв зоны, я не видел, чтобы баскетболисты так быстро прорывались к кольцу.

Мало того, что сейчас много игроков, бросающих из-за дуги, сейчас много тренеров, которые даже не захотят, чтобы вы появлялись на площадке, если не попадаете с трёхочковой дистанции.

Люди, которые даже не умею бросать, чёрт возьми, оказываются на площадке, вынуждены бросать трёхочковые, чтобы гарантировать себе игровое время. Я бы сказал, что это всё из-за влияния Стефена Карри», — сказал Смит на подкасте Sirius XM.

Стефен Карри выступает за «Голден Стэйт» с 2009 года. В составе команды из Сан-Франциско Карри четырежды выигрывал НБА и был признан самым ценным игроком финала в 2022 году.

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