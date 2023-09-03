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Юта Ватанабэ: я буду продолжать выступать за сборную Японии до самой смерти

Юта Ватанабэ: я буду продолжать выступать за сборную Японии до самой смерти
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной Японии Юта Ватанабэ взял назад свои слова о том, что может завершить свою карьеру за сборную.

Ранее, на чемпионате мира – 2023 Япония обеспечила себе путёвку на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). Они поедут туда в статусе лучшей азиатской команды ЧМ. Ватанабэ же перед первенством заявлял, что больше не наденет джерси сборной Японии, если команда не отберётся на ОИ.

«Я очень нервничал, поэтому сказал такое ранее. Все оказали мне поддержку. Я буду продолжать выступать за сборную Японии до самой смерти. Спасибо вам за вашу постоянную поддержку!» — написал Ватанабэ в своих социальных сетях.

Отметим, что Ватанабэ во второй раз в карьере поедет на Олимпиаду. Юта набирал в среднем 14,8 очка и 6,2 подбора за пять игр ЧМ.

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