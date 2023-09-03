Фото: Шрёдер серьёзно повздорил с тренером сборной Германии по ходу матча со Словенией

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер попал в неприятный инцидент по ходу матча на групповом этапе чемпионата мира – 2023, где его команда встречается со Словенией во главе с Лукой Дончичем.
При счёте 16:11 в пользу словенцев тренер сборной Германии, канадец Гордон Херберт взял тайм-аут, во время которого Шрёдер активно обсуждал что-то с одним из своих напарников. Это сильно не понравилось Херберту: он ударил Денниса по плечу (предположительно клипбордом) и попытался силой усадить на скамейку с криком: «Давай, садись! Это тайм-аут!» Шрёдер не подчинился тренеру, а начал спорить с ним.
Конфликт Шрёдера и Херберта
Фото: Кадр из трансляции
Конфликт Шрёдера и Херберта
Фото: Кадр из трансляции
Конфликт Шрёдера и Херберта
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что в данный момент Германия ведёт в матче со Словенией со счётом 38:34 (идёт вторая четверть). Шрёдер уже набрал восемь очков и отдал пять передач.
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