Жагар цитатой Брайанта «работа ещё не закончена» высказался о выходе Латвии в плей-офф ЧМ
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23-летний защитник сборной Латвии Артур Жагар эмоционально прокомментировал выход национальной команды в плей-офф чемпионата мира – 2023. В четвертьфинальном матче Латвия сразится с командой Германии.
«До нас с Зориксом (Кристерсом) доходило много разговоров… Вроде: «О, у них нет разыгрывающего», «Их основной разыгрывающий отсутствует» и всё такое прочее. Нам нужно было доказать, что мы готовы замещать эту позицию. И, как сказал Коби (Брайант), работа ещё не закончена», — сказал Жагар после победы над Бразилией.
Напомним, Брайант выдал одну из фирменных своих фраз, когда его команда «Лос-Анджелес Лейкерс» вела со счётом 2:0 в финале НБА в 2009 году. В итоге баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Орландо Мэджик» в пяти матчах (счёт серии 4-1).
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