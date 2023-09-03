Сербские баскетболисты пробились в плей-офф ЧМ-2023, обыграв Доминикану

Сборная Сербии обыграла команду Доминиканской Республики в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2023. Встреча завершилась со счётом 112:79 (29:15, 27:20, 31:18, 25:26).
Борьбы в матче не получилось: команда Светислава Пешича с ходу завладела преимуществом и только его наращивала. Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Богдан Богданович (20 очков, пять передач и три перехвата). Звезда Доминиканы Карл-Энтони Таунс набрал в данном матче 25 очков и семь подборов при семи потерях.
Отметим, что этой победой команда Сербии гарантировала себе попадание в плей-офф первенства. В четвертьфинальном матче сербские баскетболисты сразятся с победителем пары США — Литва.
Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
- 3 сентября 2023
-
16:52
-
16:18
-
16:08
-
15:26
-
15:05
-
14:56
-
13:41
-
13:39
-
12:51
-
12:22
-
11:39
-
11:03
-
10:59
-
10:25
-
09:11
-
08:00
-
01:48
-
00:35
- 2 сентября 2023
-
23:36
-
22:56
-
22:45
-
21:33
-
21:00
-
20:37
-
19:42
-
19:05
-
18:57
-
17:40
-
16:29
-
16:01
-
15:11
-
14:31
-
13:58
-
12:26
-
11:52