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Сербские баскетболисты пробились в плей-офф ЧМ-2023, обыграв Доминикану

Сербские баскетболисты пробились в плей-офф ЧМ-2023, обыграв Доминикану
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Сборная Сербии обыграла команду Доминиканской Республики в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2023. Встреча завершилась со счётом 112:79 (29:15, 27:20, 31:18, 25:26).

Борьбы в матче не получилось: команда Светислава Пешича с ходу завладела преимуществом и только его наращивала. Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Богдан Богданович (20 очков, пять передач и три перехвата). Звезда Доминиканы Карл-Энтони Таунс набрал в данном матче 25 очков и семь подборов при семи потерях.

Отметим, что этой победой команда Сербии гарантировала себе попадание в плей-офф первенства. В четвертьфинальном матче сербские баскетболисты сразятся с победителем пары США — Литва.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа I. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
79 : 112
Сербия
Доминиканская Республика: Таунс - 25, Монтеро - 15, Мендоса - 14, Киньонес - 11, Лиз - 7, Фелис - 5, Солано - 2, Пенья, Варгас, Дельгадо, Суэро, Фигероа
Сербия: Богданович - 20, Маринкович - 16, Милутинов - 16, Петрушев - 14, Йович - 12, Гудурич - 10, Добрич - 9, Аврамович - 8, Ристич - 4, Давидовац - 3, Йович, Симанич
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