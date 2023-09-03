Сербские баскетболисты пробились в плей-офф ЧМ-2023, обыграв Доминикану

Сборная Сербии обыграла команду Доминиканской Республики в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2023. Встреча завершилась со счётом 112:79 (29:15, 27:20, 31:18, 25:26).

Борьбы в матче не получилось: команда Светислава Пешича с ходу завладела преимуществом и только его наращивала. Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Богдан Богданович (20 очков, пять передач и три перехвата). Звезда Доминиканы Карл-Энтони Таунс набрал в данном матче 25 очков и семь подборов при семи потерях.

Отметим, что этой победой команда Сербии гарантировала себе попадание в плей-офф первенства. В четвертьфинальном матче сербские баскетболисты сразятся с победителем пары США — Литва.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.