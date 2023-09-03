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Канада обыграла Испанию в матче за выход в плей-офф ЧМ-2023

Канада обыграла Испанию в матче за выход в плей-офф ЧМ-2023
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В Джакарте на «Индонезия-Арене» завершился заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2023, в котором сошлись национальные команды Испании и Канады. Счёт встречи — 88:85 в пользу канадцев.

Стоит отметить, что перед началом заключительной четверти испанцы имели преимущество в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков. У испанцев наилучшую результативность продемонстрировал Гильермо Эрнангомес — 25 очков.

Благодаря этой победе сборная Канады получила путёвку в плей-офф. Испанцы заняли третье место в группе и завершили своё выступление на чемпионате.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023 (м) . Группа L. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Испания
Окончен
85 : 88
Канада
Испания: Эрнангомес - 25, Альдама - 20, Абринес - 11, Брисуэла - 8, Гаруба - 4, Нуньес - 4, Эрнангомес - 4, Диас - 3, Фернандес - 3, Клавер - 3, Льюль, Парра
Канада: Гилджес-Александер - 30, Брукс - 22, Барретт - 16, Пауэлл - 6, Олиник - 6, Александер-Уолкер - 5, Дорт - 3, Эджим, Александер, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
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