Канада обыграла Испанию в матче за выход в плей-офф ЧМ-2023

В Джакарте на «Индонезия-Арене» завершился заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2023, в котором сошлись национальные команды Испании и Канады. Счёт встречи — 88:85 в пользу канадцев.

Стоит отметить, что перед началом заключительной четверти испанцы имели преимущество в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков. У испанцев наилучшую результативность продемонстрировал Гильермо Эрнангомес — 25 очков.

Благодаря этой победе сборная Канады получила путёвку в плей-офф. Испанцы заняли третье место в группе и завершили своё выступление на чемпионате.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.