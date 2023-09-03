Канада обыграла Испанию в матче за выход в плей-офф ЧМ-2023

В Джакарте на «Индонезия-Арене» завершился заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2023, в котором сошлись национальные команды Испании и Канады. Счёт встречи — 88:85 в пользу канадцев.
Стоит отметить, что перед началом заключительной четверти испанцы имели преимущество в 11 очков.
Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков. У испанцев наилучшую результативность продемонстрировал Гильермо Эрнангомес — 25 очков.
Благодаря этой победе сборная Канады получила путёвку в плей-офф. Испанцы заняли третье место в группе и завершили своё выступление на чемпионате.
Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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