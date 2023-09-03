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Действующие чемпионы мира испанцы завершили участие в турнире

Действующие чемпионы мира испанцы завершили участие в турнире
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Сегодня, 3 сентября, завершился второй групповой этап чемпионата мира по баскетболу — 2023. Сборная Испании, являющаяся действующим победителем соревнований, встречалась с национальной командой Канады и потерпела поражение со счётом 85:88.

Это поражение не позволило подопечным Серджо Скариоло выйти в стадию плей-офф. Команда заняла третье место в группе L, где также выступали сборные Латвии и Бразилии.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

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