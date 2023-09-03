Шрёдер рассказал, что произошло на скамейке запасных во время тайм-аута со Словенией

Лидер сборной Германии Деннис Шрёдер дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл во время матча чемпионата мира со сборной Словении (100:71).

При счёте 16:11 в пользу словенцев тренер сборной Германии, канадец Гордон Херберт взял тайм-аут, во время которого Шрёдер активно обсуждал что-то с Даниэлем Тайсом. Это сильно не понравилось Херберту: он ударил Денниса по плечу (предположительно клипбордом) и попытался силой усадить на скамейку с криком: «Давай, садись! Это тайм-аут!» Шрёдер не подчинился тренеру, а начал спорить с ним.

«Баскетбол — эмоциональный вид спорта. Это игра на вылет, и ты должен сохранять хладнокровие. Мы с Дэниелом давно знакомы, я знаю его с 12 или 13 лет. У нас уже случались похожие ситуации, когда мы были молоды, но это всегда помогало нам поднять уровень игры.

Так было и сегодня. Мы разобрались, и я сказал ему: «Слушай, вот что ты должен делать. Ты можешь точно так же сказать и мне какие-то вещи». Конечно, он будет немного злиться, но он будет выкладываться на полную. Я думаю, что так и произошло. Он очень помог нам в обороне и в нападении, и мы выиграли у одной из лучших команд на чемпионате», — приводит слова Шрёдера Basket News.